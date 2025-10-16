Трамп обсудит с Зеленским возможное наступление ВСУ

Президент США Дональд Трамп еще не одобрил просьбы Украины о предоставлении дальнобойного оружия. Глава государства заявил, что примет решение насчет этого после беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Трансляцию выступления Трампа провела пресс-служба Белого дома.

Встреча двух лидеров пройдет 17 октября в Вашингтоне.

«Мы поговорим о том, что, как я понимаю, они хотят перейти в наступление. Я приму решение по этому поводу», — отметил президент.

Трамп добавил, что Зеленский планирует обсудить поставки оружия, в том числе ракет Tomahawk.

Ранее CNN сообщило, что следующим приоритетом Трампа станет урегулирование конфликта на Украине. Издание допустило, что обещание поставить Tomahawk в ВСУ может оказаться пустой угрозой.

По данным CNN, возможности влияния американского лидера на российского президента Владимира Путина сильно ограничены, и он уже пробовал использовать «красные ковровые дорожки, личное обаяние и экономические рычаги».