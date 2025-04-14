Зеленский признался, что не придумал способ вернуть потерянные территории

Зеленский: не могу сказать, как вернуть отошедшие под контроль России территории

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знает, как и когда страна может вернуть утерянные территории. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CBS .

Украинский лидер отметил, что справедливый мир подразумевает сохранение суверенитета и независимости Украины.

«Не потерять наш суверенитет или нашу независимость <…>. Мы вернем их [территории] обратно. Когда или как, я не могу сказать», — рассказал он.

Ранее арестованный депутат Верховной рады Александр Дубинский предположил, что Зеленский планирует затянуть конфликт. По его словам, президент представит американской стороне альтернативный план, подразумевающий введение европейских войск на Украину.

Парламентарий добавил, что Франция и Великобритания помогут Украине уговорить президента США Дональда Трампа продолжить вооруженное противостояние.