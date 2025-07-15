Зеленский приостановил действие Оттавской конвенции о противопехотных минах

Владимир Зеленский подписал указ о приостановке действия Оттавской конвенции о противопехотных минах для Украины. Об этом украинский президент сообщил в Telegram-канале.

«Безотлагательно подписал переданный из Верховной рады документ о приостановлении действия для Украины Оттавской конвенции о противопехотных минах», — написал глава киевского режима.

Он добавил, что благодаря использованию определенных видов оружия Украина сможет достичь по меньшей мере паритета в силах и средствах, которые ей требуются, чтобы сражаться с Россией.

Зеленский также заявил, что Россия якобы никогда не двигалась в сторону политики сокращения оружия или гуманизации его применения.

Ранее стало известно, что украинский президент пригрозил новыми дальнобойными ударами по территориям России. По его словам, ВСУ будут делать все, чтобы перенести ход конфликта на российские земли.