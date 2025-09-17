Зеленский пригрозил России проблемами с энергетикой зимой

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил Россию о возможных проблемах с энергетикой зимой. Об этом сообщил Telegram-канал «Новини.LIVE».

По словам главы киевского режима, зимой россияне столкнутся с проблемами в энергетике. Как отметило издание, это может быть связано с попытками ВСУ нанести удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Кроме того, заверил Зеленский, украинская армия разрабатывает операции, которые помешают ВС России атаковать Украину.

Ранее Зеленский пообещал «не отдавать» Донбасс. Так депутат Верховной рады Ярослав Железняк прокомментировал закрытую встречу президента с фракцией «Слуга народа», отметив, что Зеленский обсудил тему мирного процесса.