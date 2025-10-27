Зеленский пригрозил расширением географии дальнобойных ударов по России

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с командованием ВСУ. На встрече обсуждали расширение географии ударов по территории России с использованием дальнобойного оружия. Об этом глава киевского режима написал в Telegram-канале.

«Главная тематика-наши способности для дальнобойных санкций против России. Были и производители оружия, и все, кто отвечает за его применение», — отметил он.

Зеленский добавил, что во время встречи провели оценку эффективности дальних ударов и результаты, которых удалось достичь. Он пригрозил нефтеперерабатывающей отрасли России атаками.

«Мы определили задачи для расширения географии применения нашей дальнобойности», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Зеленский попросит США предоставить не только дальнобойные крылатые ракеты Tomahawk, но и их аналоги, которые не требуют много времени на подготовку. Также украинский президент рассчитывает на введение новых антироссийских санкций.