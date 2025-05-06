Президент Украины Владимир Зеленский превратил страну в неонацистское квазигосударство. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале оценила заявление украинского омбудсмена Тараса Кремня о том, что в республике сейчас только 345 школьников изучают русский язык.

Кремень, называющий себя «мовным омбудсменом», также отмечал, что для 109 человек из обучающихся русский является иностранным.

Захарова отметила, что Кремень поставил себе в заслугу то, что в скором будущем на Украине вообще не останется школьников, изучающих русский язык. Она добавила, что русофобия в стране стала основой государственной политики.

Именно поэтому там появились такие персонажи, как актер Богдан Бенюк, заявивший, что детей следует бить за речь на русском языке — младших прутом, а старших можно и «бутылкой из-под воды по голове».

Дипломат иронично добавила, что на Украине имеется еще один комик, который ранее поддерживал русский язык, снимался в российском кино и дружил с коллегами из России.

«Ради денег и западных аплодисментов предал память деда-ветерана, узурпировал власть, превратил Украину в неонацистское квазигосударство и готов ради собственного самосохранения пожертвовать миллионами украинцев. Имя ему [президент Украины Владимир] Зеленский», — подчеркнула она.

В начале мая Государственная служба качества образования Украины начала проверять использование госязыка в школах, чтобы полностью исключить русский язык.