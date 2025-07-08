Зеленский предупредил посла в США Маркарову о скором увольнении

Владимир Зеленский сообщил послу в США Оксане Маркаровой, что планирует снять ее с должности, но предложил ей остаться в команде. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Чем она займется после увольнения и кто будет вместо нее на посту, пока не сообщается.

Ранее газета Financial Times анонсировала масштабные кадровые перестановки в правительстве Украины, которые могут включить в себя смену премьер-министра: вместо Дениса Шмыгаля основным претендентом становится первый вице-премьер Юлия Свириденко. Рассматриваются и несколько кандидатур на должность посла в Вашингтоне.

По версии издания, за этим стоит глава офиса президента Андрей Ермак, который рассчитывает усилить контроль над правительством.