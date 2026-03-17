Глава киевского режима Владимир Зеленский пожаловался в интервью газете The Jerusalem Post на тяжелую ситуацию на фронте. Также он заявил, что каждый день приносит Украине трудности.

«Очень тяжелая ситуация, и, конечно, мы каждый день сталкиваемся с трудностями», — ответил Зеленский на просьбу описать положение на линии фронта.

Украинский лидер также отметил, что не все ввели против России санкции, а тех рестрикций, что уже действуют, недостаточно, чтобы остановить РФ.

После окончания Паралимпийских игр Украина ввела санкции против российских спортсменов. Решение о внесении 10 паралимпийцев в санкционный список обосновали тем, что они импийцы принимали участие в специальной военной операции, а также распространяли российские нарративы через международные спортивные площадки.

Этот же указ ввел санкции против еще 130 человек и 48 фирм и организаций из России и Ирана.