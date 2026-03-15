Украина ввела санкции против паралимпийцев России

Российские спортсмены-паралимпийцы стали фигурантами санкционного списка Украины. Как сообщила пресс-служба Офиса президента страны, указ о введении ограничений против 10 россиян подписал украинский лидер Владимир Зеленский.

Решение о включении паралимпийцев в санкционный перечень принял Совет национальной безопасности и обороны Украины. Решение ведомство обосновало тем, что спортсмены принимали участие в специальной военной операции, а также распространяли российские нарративы через международные спортивные площадки.

Этот же указ ввел санкции против еще 130 человек и 48 фирм и организаций из России Ирана. Речь идет о предприятиях оборонно-промышленных комплексов двух стран.

В минувшую субботу, 14 марта, Совет Евросоюза на шесть месяцев продлил санкции против 2600 россиян и компаний. Ограничения касаются запрета на въезд, а также заморозки активов в странах блока.