Зеленский пожаловался на Россию из-за переговоров

Неопределенность по месту проведения второго раунда переговоров между связана с тем, что в России якобы не хотят завершать конфликт. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, которого процитировал «РБК-Украина».

По его мнению, российская сторона постоянно ищет причины, чтобы отсрочить продолжение диалога.

«Они постоянно будут искать причины, чтобы не заканчивать войну. Это выглядит не очень серьезно. Они не хотят нейтральную Женеву, а хотят натовскую Турцию», — сказал Зеленский.

Глава киевского режима добавил, что в Москве не хотят, чтобы место навязал Запад и именно поэтому якобы отвергают варианты проведения переговоров в Женеве или Ватикане.

Министр иностранных дел Сергей Лавров объявил 28 мая, что Россия предложила Украине встречу в Стамбуле 2 июня. Он выразил надежду, что на нее согласятся те, кто действительно заинтересован в урегулировании конфликта.