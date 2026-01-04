Зеленский потребовал присутствия войск Британии и Франции на Украине

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что гарантии безопасности для Украины должны включать физическое присутствие войск Великобритании и Франции на территории страны. Об этом он сказал на брифинге после встречи с представителями «коалиции желающих», сообщило издание «Страна.ua».