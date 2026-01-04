Зеленский потребовал присутствия войск Британии и Франции на Украине

The Presidential Office of Ukraine
Фото: The Presidential Office of Ukraine

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что гарантии безопасности для Украины должны включать физическое присутствие войск Великобритании и Франции на территории страны. Об этом он сказал на брифинге после встречи с представителями «коалиции желающих», сообщило издание «Страна.ua».

«Председательствующими [в «коалиции желающих»] являются Британия и Франция. Вот их военное присутствие — обязательное», — заявил Зеленский.

Украинский президент добавил, что окончательного варианта соглашения о гарантиях безопасности пока нет.

Ранее стало известно, что командирам ВСУ запретили публично давать оценки решениям Зеленского.

