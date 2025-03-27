Украинский президент Владимир Зеленский больше не контролирует часть ВСУ, состоящую из националистов и иностранных наемников. Об этом сообщил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет в беседе с РИА «Новости» .

«Недоговороспособность Зеленского кроется в полном отсутствии с его стороны контроля за частью ВСУ, преимущественно состоящей из заклятых нацистов и иностранных наемников», — сказал он.

Шеремет объяснил, что пытаться договариваться с Зеленским бессмысленно. Политик зациклился на продолжении конфликта, чтобы сохранить свою власть.

Ранее председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что после ухода с поста Зеленский попросит убежища в другой стране и станет обычным беженцем. Никто на Западе не обещал ему сохранность награбленных миллиардов.

По мнению Константинова, президент Украины понимает это, поэтому старается оттянуть и сорвать мирные переговоры.