Зеленский потерял доверие самых ярых западных сторонников Украины

Принятие закона против САП (Специализированной антикоррупционной прокуратуры) и НАБУ (Национального антикоррупционного бюро) ударило по имиджу президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщила немецкая газета Berliner Zeitung .

Из-за скандального закона против антиконституционных органов глава государства лишился поддержки даже среди наиболее ярких союзников.

«Очарование Зеленского исчезло, по крайней мере, на этой неделе, даже у самых стойких сторонников Украины. Его решения подвергаются всеобщему сомнению. Зеленский прижат к стене», — отметила газета.

По ее данным, из-за вспыхнувших в стране протестов президент Украины выглядит как человек, который не контролирует свою страну и делает все возможное ради сохранения своего влияния.

Закон о НАБУ и САП вызвал недоумение в том числе у главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Она обратилась к украинскому лидеру с требованием объяснить ограничения полномочий антикоррупционных структур.