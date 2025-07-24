Сегодня 18:28 Майдан обреченных. На Украине протестуют только в интересах Запада 0 0 0 Фото: Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Лучшей эпитафией третьему украинскому Майдану стал недавний пост в соцсети бывшего украинского нардепа Владимира Полочанинова. Но прежде чем познакомить вас с его сутью, я хотел бы объяснить, что вообще происходит сейчас сразу в нескольких крупных городах Украины и почему при любом их исходе нынешние протесты обречены на поражение.

Начнем с формального повода к сегодняшним событиям. Два дня тому назад Верховная рада в экспресс-порядке приняла закон о переподчинении до сих пор формально независимых антикоррупционных органов Украины САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура) и НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро) генеральному прокурору с правом последнего возбуждать или приостанавливать расследование любых дел. Вчера подпись под этим документом поставил Зеленский, а его текст тут же опубликовали в печатном органе Рады. То есть с 23.07.2025 закон вступил в силу. По слухам, столь стремительное уничтожение двух важнейших антикоррупционных инстанций понадобилось киевскому режиму по причине начатого ими расследования о «черной кассе» Зеленского и его миллиардах, наворованных за время пребывания у власти. Дошло до того, что НАБУ попыталось арестовать бывшего заместителя премьер-министра Алексея Чернышова, считающегося хранителем личных счетов украинского узурпатора.

Фото: IMAGO/Michael Kappeler/Pool/dts / www.globallookpress.com

Казалось бы, и что тут такого? От де-факто диктаторского украинского режима можно было ожидать чего-то подобного. Но в том и закавыка, что САП и НАБУ были инструментом контроля над Украиной ее западных спонсоров и были созданы еще при Петре Порошенко по требованию послов нескольких ведущих западных государств начиная с США. Именно поэтому сегодня из Вашингтона и сразу нескольких европейских столиц звучат в лучшем случае слова недоумения, а в худшем — прямые угрозы в адрес Зеленского и его подельников. Даже всегда максимально лояльная к выходкам Киева Урсула фон дер Ляйен не выдержала. «Глава Еврокомиссии обратилась к Зеленскому за объяснениями по поводу ограничений полномочий НАБУ, сообщил спикер ЕК Гийом Мерсье. По его словам, фон дер Ляйен обеспокоена новым законом и возможными последствиями».

Фото: Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Johannes Neudecker/dpa / www.globallookpress.com

Теперь о протестах. Пожалуй, центральная фигура, стоящая за всеми предыдущими украинскими Майданами, Джордж Сорос, а также многие его соратники по лагерю глобалистов и американских неоконов, через известные фонды и многочисленные западные НКО довольно долго окучивали Украину. В итоге за 20 с лишним лет воспитали там весьма значительную армию последователей, готовую выйти на баррикады по первому зову. Именно они — десятками тысяч — и заполонили в последние дни центральные площади и улицы крупнейших украинских городов: Киева, Харькова, Львова и прочих.

В реальный Майдан все это пока не переросло, хотя потенциал безусловно есть. Но для нынешней Украины, где при наличии миллионов больших и маленьких поводов вот уже несколько лет не было мало-мальски заметных протестов, это событие сверхординарное.

Ну, а теперь о высказывании Полочанинова. Не буду цитировать его полностью, хотя оно того стоит, перескажу лишь главную мысль. А она такова. Пока Зе-режим отбирал у украинцев свободу слова, право на посещение своей церкви, национализировал или закрывал критикующие власть СМИ, срывал звезды с могил павших героев Великой Отечественной, а затем вовсе срыл эти могилы, насильно забирал на никому ненужную войну отца, сына, мужа, брата, поражал воображение уровнем коррупции, людоедством, наглостью и безнаказанностью, продавал за бесценок землю и ее богатства иностранцам, запрещал слушать Жванецкого, Высоцкого, «Кино», смотреть любимые фильмы, читать знакомые с детства книги, публично сжигая их на костре, тем самым фактически день за днем вытирал ноги о каждого украинца, — они молчали. «Но как только НАБУ — орган, который вообще никакого отношения не имеет к жизни обычных граждан, подчинили так же не назначаемому ими генеральному прокурору — они вышли! „Свободные люди“, наконец-то, вышли! Они действительно свободны, свободны от ума. Когда он есть — это горе, а когда нет — свобода!» — написал экс-депутат.

Фото: Patryk Jaracz/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Именно в этом искореженном представлении о реальных свободе и несвободе, заложенном в головы украинцев западными кураторами, состоит изначальный проигрыш любого украинского протеста. Чем больше они майданят «за свободу», тем сильнее затягивается на их шее рабское ярмо. И, судя по всему, самим им из этого порочного круга уже не выбраться.