Зеленский поставил ультиматум Европе

Президент Украины Владимир Зеленский поставил Европе ультиматум по средствам противовоздушной обороны и украинским беженцам. Как сообщило издание «Страна.ua» , об этом он заявил в ходе телемарафона.

Зеленский сообщил, что несколько глав государств — членов Евросоюза предложили ему вернуть неработающих беженцев в страну, а наиболее трудоспособных оставить в Европе.

«Я им говорю: немного больше ПВО для нас, и я скажу: возвращайтесь все. Но я тогда буду возвращать всех, а не только людей, кто у вас не работает», — сказал украинский лидер.

По его словам, от такого сценария европейские собеседники отказались. Они настаивали на возвращении домой исключительно неработающей части украинских беженцев.

Ранее Зеленский признал случаи самовольного оставления воинских частей боевиками ВСУ. Главной причиной этого он назвал усталость от боевых действий.