Зеленский попросил Усика не сильно побеждать Фьюри из-за Storm Shadow

Президент Украины Владимир Зеленский позвонил боксеру Александру Усику перед боем с британским спортсменом Тайсоном Фьюри. Он попросил его сильно не бить соперника из-за запрета Storm Shadow, Видео разговора Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале.

Украинский лидер пожелал Усику победы на предстоящем поединке.

«Когда будешь побеждать Фьюри, то ты там не сильно, чтобы они нам не запретили Storm Shadow», — пошутил Зеленский.

В ответ боксер посмеялся со словами, что это всего лишь спортивное состязание, пожелав Зеленскому удачи на международных переговорах.

Бой-реванш между Усиком и Фьюри пройдет в ночь на 22 декабря в Эр-Рияде. Первый бой боксеров в мая 2024 года закончился победой украинца.

В сентябре Александра Усика задержали в польском аэропорту. Спортсмена отпустили только после разговора с Зеленским. Президента Украины возмутило такое отношение к боксеру и он пригрозил Польше протестом.