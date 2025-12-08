Президент Украины Владимир Зеленский выглядел рассеянным и подавленным перед переговорами с европейскими лидерами. Об этом aif.ru рассказал врач-нарколог Василий Шуров.

Он обратил внимание на речь украинского лидера во время общения с прессой. По мнению врача, причиной долгих пауз в речи главы государства вряд ли была интоксикация.

Специалист предположил, что Зеленский грустит из-за того, что «его просто сливают в унитаз, и далеко не золотой».

«Понятно, что по сравнению с тем, когда у него белая пуля из носа вылетела, сейчас он выглядит, хоть и очень потасканно и удрученно, но в целом стабильно», — добавил Шуров.

Ранее американский президент Дональд Трамп раскритиковал Зеленского за то, что он затягивает процесс урегулирования. Глава государства отметил, что лидер республики даже не изучил мирное предложение США.

Он также добавил, что украинские и американские представители поддерживают контакты для завершения конфликта дипломатическим путем.