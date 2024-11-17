Зеленский пообещал подписать закон об однополых «семейных союзах»
Владимир Зеленский пообещал подписать закон, разрешающий однополым* парам заключать «семейные союзы». Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».
На встрече со студентами украинских вузов Зеленского спросили о том, подпишет ли он соответствующий законопроект, если его примет Верховная Рада.
Сначала глава государства кивнул, после чего остановился и утвердительно сказал «да». В ответ в зале раздались аплодисменты и слова благодарности.
Ранее депутат Рады Артем Дмитрук заявил, что на Украине перестали высказывать точки зрения, иные от официальной повестки. Он отметил, что украинцы боятся репрессий со стороны офиса Зеленского.
*Движение ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация.