Зеленский пообещал подписать закон об однополых «семейных союзах»

Фото: РИА «Новости»

Владимир Зеленский пообещал подписать закон, разрешающий однополым* парам заключать «семейные союзы». Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

На встрече со студентами украинских вузов Зеленского спросили о том, подпишет ли он соответствующий законопроект, если его примет Верховная Рада.

Сначала глава государства кивнул, после чего остановился и утвердительно сказал «да». В ответ в зале раздались аплодисменты и слова благодарности.

Ранее депутат Рады Артем Дмитрук заявил, что на Украине перестали высказывать точки зрения, иные от официальной повестки. Он отметил, что украинцы боятся репрессий со стороны офиса Зеленского.

*Движение ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация.

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