Зеленский пообещал отставки участникам схем Миндича

Перед украинским правительством замаячила перспектива новой волны отставок. Владимир Зеленский заявил о необходимости нескольких увольнений из-за связи чиновников с коррупционными схемами Тимура Миндича.

«Полагаю, что министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на должностях. Это вопрос в том числе и доверия. Если есть обвинения, на них нужно отвечать», — заявил он в Telegram-канале.

Украинский Минюст возглавляет Герман Галущенко, его уже отстранили от работы из-за коррупционного скандала, связанного с компанией «Энергоатом». Пост министра энергетики занимает Светлана Гринчук, у ее заместителя прошли обыски.

Зеленский добавил, что уже обратился в кабмин с просьбой об отставке министров, и попросил депутатов Рады поддержать их заявления.

«Дальше все должно решаться в юридической плоскости», — сказал он.

В НАБУ подчеркивали, что в коррупции в энергетической сфере замешаны четыре украинских министра. Связан ли с делом ближайший соратник Зеленского Тимур Миндич, официально не уточняли. Однако блогер Анатолий Шарий заявлял о подозрениях к «кошельку» главы киевского режима.