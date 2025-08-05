Зеленский похвастал разговором с Трампом и раскрыл детали беседы

Зеленский сообщил о разговоре с Трампом по поводу конца конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поговорил по телефону с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, стороны обсудили вопросы оборонного взаимодействия, введение новых санкций против России, а также потенциальное соглашение между Украиной и США по совместному производству беспилотных аппаратов.

Президент отметил, что центральным элементом беседы стало обсуждение вопросов, касающихся прекращения военного конфликта на Украине. Зеленский выразил признательность американскому президенту за усилия, направленные на достижение справедливого урегулирования, и подчеркнул важность скоординированных действий двух государств.

Он также заявил, что возможные ограничительные меры со стороны США в отношении России способны существенно изменить ситуацию. Белый дом пока не подтверждал факт телефонной беседы Зеленского и Трампа 5 августа.

Президент США в конце июля установил 10-дневный срок, к которому, по его мнению, Россия должна заключить с Украиной соглашение о прекращении огня. Предполагается, что в противном случае Трамп введет в отношении российской стороны дополнительные рестрикции. Это может произойти уже 8 августа.

Президент Владимир Путин 1 августа вновь напомнил, что России нужен длительный и прочный мир, «на хороших базовых основаниях, которые удовлетворяли бы и Россию, и Украину». Цели Кремля в конфликте остались прежними, констатировал Путин.