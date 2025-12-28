Трамп заявил об отсутствии поддержки от ООН в вопросе Украины

ООН слишком мало помогает в вопросах урегулирования конфликта на Украине. Об этом в соцсети Truth Social заявил президент США Дональд Трамп.

«ООН очень мало содействовала или помогала с катастрофой, происходящей в настоящий момент между Россией и Украиной», — уточнил он.

Глава государства планирует 28 декабря встретиться во Флориде с украинским президентом Владимиром Зеленским для обсуждения мирного плана. Темой разговора станут, в том числе, вопросы гарантий безопасности для республики, их возможные сроки, перспективы экономической поддержки и восстановления страны.

Зеленский уже прилетел в Майами. Белый дом подтвердил, что переговоры состоятся в Палм-Бич в 21:00 по московскому времени.

В аэропорту украинского лидера встретила посол в США Ольга Стефанишина, представителей американской администрации журналисты не заметили. Перед визитом во Флориду Зеленский побывал в Канаде, где встретился с премьер-министром Марком Карни.