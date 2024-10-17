Зеленский подписал закон о приватизации украинских государственных банков

Теперь государство сможет продавать доли в банках по частям, а не целиком, как это было раньше. Таким образом на Украине надеются привлечь средства в бюджет.

Среди банков, которых это коснется, есть и Приватбанк, а также финансовые организации, национализированные после 2022 года.

Ранее Верховная рада одобрила повышение налогов на Украине для физических лиц до 5%, на банковскую прибыль — до 50%, на прибыль других финансовых учреждений — до 25%. Таким образом украинский парламент хочет направить на военные расходы еще 12 миллиардов долларов.