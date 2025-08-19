«Заберу ее с собой». Зеленский восхитился картой Украины с утраченными территориями

В Сети появилась фотография, на которой лидеры Дональд Трамп и Владимир Зеленский беседуют на фоне карты с утраченными Украиной территориями. Снимок опубликовал в соцсети Х помощник президента США Дэн Скавино.

Фото сделали в Овальном кабинете Белого дома. На черно-белом снимке видно, что территории, которые сейчас находятся под контролем России, имеют более темный цвет. Чувствуется, что Зеленский явно боится расстроить Трампа.

По данным издания Deutsche Welle, позднее украинский лидер похвалил карту без Крыма, Херсонской, Донецкой и Луганской областей.

«Кстати, спасибо за карту. Хорошая карта, замечательная. Я бы даже забрал ее с собой», — заявил президент Украины, посмеиваясь.

Украинский журналист Анатолий Шарий резко прокомментировал поведение Зелинского.

«Он настолько идиот, что это вызывает искреннее недоумение», — обратил внимание блогер.

Украинские СМИ не столь категоричны, в публикации назвали украинского лидера нежным за боязнь перечить Трампу.

Карту развернули в Овальном кабинете в преддверии закрытой части переговоров. Ее установили напротив стола американского президента.