«Он уверен». Зеленский по-прежнему грезит победой на выборах

Reuters: Зеленский допускает проведение выборов на Украине и верит, что победит

Украинский лидер Владимир Зеленский уверен в своей победе на президентских выборах в стране, если их все же проведут. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

«Зеленский уверен, что он победит», — передает агентство слова чиновника.

Источник заявил, что президент Украины открыт для идеи проведения выборов в ближайшем будущем. При этом, по данным агентства, поддержка Зеленского снизилась после начала российской спецоперации.

Ранее Зеленский в телеграм-канале заявил, что иногда задумывается об участии в будущих выборах в стране. Его подписчики сразу начали отговаривать главу государства от этой идеи.