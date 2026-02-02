Подписчики Зеленского начали умолять его не баллотироваться на второй срок

Зеленский допустил, что может баллотироваться на второй срок

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что иногда задумывается об участии в будущих выборах в стране. Свои мысли по этому поводу он выдвинул в телеграм-канале.

Подписчики сразу начали отговаривать главу государства от этой идеи.

«Выбрось эту глупость из головы и никогда не говори об этом вслух. Ты уже такого натворил. Как разгребать все это?» — спросил один из них.

Другой пользователь написал, что Зеленскому действительно нужно на новый срок, но не на президентский.

Еще один комментатор заявил, что украинцы устали «от зла по имени Зеленский».

Ранее политик говорил, что с технической точки зрения Украина к выборам подготовлена, однако их проведение возможно только после завершения военных действий.

В прошлом году уровень доверия к президенту снизился в два раза на фоне громкого коррупционного скандала. Кроме того, недавно Зеленского обвинили в стремлении искусственно повысить свои рейтинги перед голосованием и оттеснить возможных конкурентов.