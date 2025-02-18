Зеленский перенес визит в Саудовскую Аравию из-за переговоров России и США

Владимир Зеленский на фоне российско-американских переговоров в Эр-Рияде заявил об отмене своего визита в Саудовскую Аравию, который был запланирован на 19 февраля. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Я не знаю, кто там (в Саудовской Аравии — прим. ред.) будет оставаться, а кто ехать. Мне все равно. <… > Я не хочу совпадений, поэтому я не поеду в Саудовскую Аравию», — подчеркнул он.

В Саудовскую Аравию Зеленский приедет с официальным визитом 10 марта. Представителей США он рассчитывает принять в Киеве.

С 13 февраля президент Украины Владимир Зеленский не выступал с традиционными вечерними видеообращениями в Telegram. Это был самый продолжительный перерыв с начала 2022 года. При этом за последние дни, обратили внимание украинские журналисты, лидер провел множество встреч и принял участие в различных мероприятиях.