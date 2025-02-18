Зеленский прекратил публиковать обращения в Telegram. Что стряслось?

Президент Украины Владимир Зеленский не публиковал традиционные вечерние видеообращения с 13 февраля. Такие долгие перерывы глава государства не делал с начала 2022 года, сообщило местное издание «Страна.ua».

Тут же журналисты напомнили, что украинский лидер провел за последние дни множество встреч и был участником ряда мероприятий.

«Эти дни у президента были наполнены международными встречами, начиная с визита министра финансов США в Киев, затем Мюнхен, ОАЭ, а сегодня Турция и Саудовская Аравия», — перечислили они.

Вместе с тем, продолжили авторы материала, хотя Зеленский и раньше участвовал в международных встречах, все же крайне редко пропускал видеообращения.

В минувший понедельник, 17 февраля, политик заявил, что не признает переговоры России и США в Саудовской Аравии. По его словам, Украина ничего не знала о встрече и не будет в ней участвовать.