Депутат Цеков заявил, что после окончания конфликта Зеленский уедет в США

Первый заместитель председателя Госсовета Крыма Сергей Цеков в беседе с изданием NEWS.ru высказал мнение, куда может уехать Владимир Зеленский после окончания российско-украинского конфликта.

Политик считает, что президент Украины сможет выбрать США, Канаду или Великобританию. На его вгляд, интерес к Зеленскому после спецоперации резко снизится.

«Прятаться будет либо в Англии, либо в США, возможно, в Канаде, но явно не в Израиле — неспокойная страна. Какого-то благополучия в связи с кризисом в Сирии они не достигли», — сказал журналистам Цеков.

Ранее Патрушев заявлял, что только Россия и США могут вести переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта.