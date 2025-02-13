Зеленский отказался подписывать соглашение по редкоземельным ископаемым

Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать финансовое соглашение по редкоземельным ископаемым, которое привез в Киев министр финансов США Скотт Бессент. Об этом сообщил телеканал CNN .

В материале отметили, что Зеленский ждал встречи лично с президентом Дональдом Трампом.

«Однако вместо этого ему представили „серьезных людей“ — в первую очередь Бессента, передавшего финансовое соглашение, которое Зеленский еще не подписал», — указали в статье.

По словам автора публикации, прошедшие двое суток стали для украинского лидера временем «несбыточных мечтаний, холодного ночного пота и дрожаний».

Сам Трамп назвал состоявшиеся накануне телефонные переговоры с Зеленским и российским президентом Владимиром Путиным замечательными. Он также заявил, что появилась отличная возможность положить конец конфликту.