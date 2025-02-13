Переговоры с лидерами России и Украины — хорошая возможность положить конец ужасному конфликту. Об этом на своей странице в социальной сети Truth Social написал президент США Дональд Трамп.

«Вчера состоялись замечательные переговоры с Россией и Украиной. Отличная возможность положить конец этому ужасному и очень кровавому конфликту», — написал Трамп.

Так он оценил общение с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.

Президент США в минувшую среду, 12 февраля, провел полуторачасовой разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Главы двух держав обсудили возможность запуска дипломатического урегулирования украинского конфликта, вопросы энергетики и достигли предварительных договоренностей о личной встрече.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что по итогам переговоров началась проработка предстоящей встречи лидеров двух стран, но о сроках и месте их проведения говорить пока рано. Он добавил, что также пока нет формата переговоров по украинскому конфликту.

После переговоров с Путиным президент США Дональд Трамп позвонил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Детали этой беседы неизвестны.