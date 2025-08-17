Зеленский отказался от озвученных Трампом пунктов плана Путина

Глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в Брюсселе отказался принимать сразу ряд пунктов плана российского лидера Владимира Путина, которые озвучил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщило издание «Страна.ua» .

В частности, он потребовал прекращения огня до начала работы над мирным соглашением.

По словам Зеленского, «под давлением оружия» проводить переговоры нельзя.

Также он отказался признать регионом России Донецкую Народную Республику.

«Контактная линия — лучшее место для переговоров», — заявил Зеленский.

Украинский президент заявил, что в гарантиях безопасности необходимо прописать вступление страны в ЕС. При этом он признал, что деталей по решению этого вопроса пока нет.

Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф заявлял, что на встрече в Белом доме 18 августа президент обсудит с Зеленским вопрос территорий.