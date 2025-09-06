Вести диалог с «узурпировавшим власть» президентом Украины Владимиром Зеленским невозможно. Об этом заявил советник президента России Антон Кобяков на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума.

По его словам, западные государства могли бы это заметить, если бы у них были «глаза и желание». В Соединенных Штатах это видят, но у них свои задачи, добавил Кобяков.

Он также прокомментировал мирные предложение президента США Дональда Трампа и допустил, что они могли бы привести к более быстрому результату, если бы, например, отключили Starlink.

«Все бы закончилось сразу же», — отметил Кобяков.

Ранее обозреватель Стивен Коллинсон заявили, что Дональд Трамп и Владимир Путин видят в странах Европы препятствие для процесса урегулирования украинского конфликта.