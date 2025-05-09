Зеленский опубликовал фото со странным следом на лице

Зеленский опубликовал фото со странным следом на правом виске

Президент Украины Владимир Зеленский разместил пост о разговоре с американским президентом Дональдом Трампом. Публикацию он сопроводил личной фотографией со странным следом на правом виске.

На снимке глава киевского режима сидит, повернув голову за рабочим столом. При этом видно, что правый висок Зеленского пересекает вертикальная линия.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале обратил внимание, что Зеленский все чаще начал записывать видеообращения на фоне белой стены. Нардеп допустил, что президент находится в больнице, где проходит восстанавливающую терапию.

Ранее аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович пообещал Зеленскому отдельное место в аду за обращение к новому папе римскому насчет украинского конфликта.