Зеленский обрушился на Запад с обвинениями

Некоторые западные лидеры использовали украинцев в качестве дешевой рабочей силы, осознав, что они более квалифицированные, чем их граждане. Об этом заявил президент Владимир Зеленский. Он дал интервью телеканалу «Рада».

По его словам, на Западе «дифференцировали украинцев», стали по-разному относиться к беженцам. Он отметил, что когда предлагал западным лидерам обсудить этот вопрос на пресс-конференции, то никто не захотел.

«Они считают свои деньги, сколько они ежегодно тратят денег на поддержку украинцев за границей. А о тех украинцах, которые там не работают, они говорят: „Вы их заберите“», — заявил Зеленский.

При этом он подчеркнул, что подобное часто озвучивают непублично.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупредил, что в республике сократят помощь украинским беженцам в ответ на отказ Киева продолжать транзит российского газа.