Зеленский обратился к украинцам с летящего в США военно-транспортного самолета

Украинское руководство представит лидерам американских политических сил «формулу мира» по урегулированию конфликта. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении, записанном с борта военно-транспортного самолета, летящего в США. Он опубликовал видеозапись в своем Telegram-канале.
В ролике глава государства отметил необходимость показать хозяину Белого дома Джо Байдену составленный украинской стороной документ.
После публикации видеозаписи Зеленский прибыл в штат Пенсильвания и встретился с губернатором Джошем Шапиро.
«Благодарен за всю поддержку. Договорились работать еще активнее, чтобы наша общая сила — Украина и Америка — увеличивалась», — написал украинский лидер.
Ранее пользователи соцсети Х обвинили Зеленского в желании развязать масштабную войну, втянув в конфликт Североатлантический альянс. Также некоторые отметили отчаяние в голосе политика.
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