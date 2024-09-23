Отчаяние в голосе. Видео Зеленского из самолета не на шутку взбесило пользователей Сети

Владимир Зеленский записал видео из самолета, пока летел в США. Он сообщил о встрече с правительством Штатов и заявил, что Украине нужен мир. Пользователи соцсети Х резко отреагировали на его слова, некоторые даже предложили радикальные меры.

«Может ли кто-нибудь сбить самолет?» — спросил человек с ником Andr.

Пользователь Sven обвинил президента Украины в развязывании войны. По его мнению, политик пытается втянуть в конфликт Североатлантический альянс.

«Зима близко», — отметил Bobah.

Пользователь с ником Rogerio Santos заметил отчаяние в голосе Зеленского. Он отметил, что украинцы заставят его заплатить за преступление.

Ранее Зеленский на пресс-конференции в Киеве отчитал журналистку из-за ее вопросов. Ему не понравилось, что сотрудница СМИ спрашивает про общие темы, поэтому президент призвал ставить вопросы конкретно.