Делегации США и Украины провели переговоры о продвижении к миру

Госдеп: США и Украина провели конструктивные переговоры о мире

Делегации США и Украины провели новые конструктивные переговоры о достижении мира на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Госдепа.

Во встрече приняли участие специальный посланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. С украинской стороны присутствовали начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов и секретарь СНБО Рустем Умеров.

Делегации обеих стран отметили, что прогресс в урегулировании конфликта, по их мнению, зависит от готовности России показать приверженность миру.

Также они обсудили долгосрочные проекты восстановления Украины и американо-украинские экономические инициативы.

Президент России Владимир Путин ранее указал на искреннее желание Трампа завершить конфликт на Украине. По его словам, американский лидер руководствуется гуманитарными соображениями, писали «Известия».