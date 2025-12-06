Делегации США и Украины провели переговоры о продвижении к миру
Госдеп: США и Украина провели конструктивные переговоры о мире
Делегации США и Украины провели новые конструктивные переговоры о достижении мира на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Госдепа.
Во встрече приняли участие специальный посланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. С украинской стороны присутствовали начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов и секретарь СНБО Рустем Умеров.
Делегации обеих стран отметили, что прогресс в урегулировании конфликта, по их мнению, зависит от готовности России показать приверженность миру.
Также они обсудили долгосрочные проекты восстановления Украины и американо-украинские экономические инициативы.
Президент России Владимир Путин ранее указал на искреннее желание Трампа завершить конфликт на Украине. По его словам, американский лидер руководствуется гуманитарными соображениями, писали «Известия».