Зеленский объявил о финальном этапе работы над мирным соглашением США

Работа над американской версией мирного соглашения с гарантиями безопасности для Украины вышла на финишную прямую. Окончательная версия «исторического документа» выйдет в свет через ближайшие две недели. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский .

Он подчеркнул, что представители администрации США находятся в постоянном контакте с Россией, и теперь необходимо ждать ответа Кремля по вопросу дипломатического урегулирования конфликта.

«Поручил финализировать и передать для рассмотрения на самом высоком уровне документ о гарантиях безопасности для Украины от Соединенных Штатов. Это должен быть документ исторического уровня», — заявил Зеленский.

Украинский лидер добавил, что поручил членам правительства обеспечить

сопровождение и экспертизу всех аспектов будущих соглашений между Украиной и США, а также трехсторонних документов с участием Евросоюза

«Американская сторона находится в коммуникации с Россией относительно базовой политической рамки для окончания войны. Мы сформулировали наше видение, и должен быть четкий фидбек от России, готовы ли они закончить войну на реальных условиях», — добавил Зеленский.

Он подчеркнул, что в случае отказа России западным союзникам необходимо усилить санкционное давление через ограничение получения экспортных доходов.

В конце ноября заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что страна в переговорах с США по Украине придерживается договоренностей, к которым президенты Владимир Путин и Дональд Трамп пришли на встрече в Анкоридже. Он подчеркнул, что никаких уступок по ключевым моментам Россия не допустит.