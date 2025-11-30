Зеленский не определился с судьбой своего офиса после «перестройки»

Владимир Зеленский все еще думает над тем, кем ему заменить экс-главу своего офиса Андрея Ермака. Об этом сообщил советник украинского президента Дмитрий Литвин, чьи слова привело «РБК-Украина».

Глава государства не знает, как будет работать офис после «перестройки».

«Президент пока определяется с форматом дальнейшей работы офиса, через некоторое время хочет оценить идеи, которые были представлены», — заявил Литвин.

Одновременно с этим он добавил, что назначение Оксаны Макаровой советником по вопросам восстановления Украины и инвестиций пока не касается кадровых перестановок в руководстве офиса президента.

Ранее стало известно, что Ермак стал фигурантом уголовного дела — его возбудили в Управлении внутренних дел военно-гражданской администрации (УВД ВГА) Харьковской области.