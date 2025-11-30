Против Ермака возбудили дело о развязывании агрессивной войны

Уволенный в минувшую пятницу глава офиса президента Украины стал фигурантом уголовного дела. Его возбудили в Управлении внутренних дел военно-гражданской администрации (УВД ВГА) Харьковской области.

Информацию об этом опубликовали в Telegram-канале ведомства. Судя по сообщению пресс-службы, Андрея Ермака подозревают в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны (статья 353 УК РФ) и применении запрещенных средств и методов ведения войны (статья 356 УК РФ).

По последним данным, Ермак собирался идти служить в ВСУ. После своей отставки он несколько часов провел на Банковой, где общался с Владимиром Зеленским тет-а-тет.