Зеленский назвал ВМС Украины защитой Одессы от российского десанта

Российского десанта никогда не будет в Одессе. Об этом в своем поздравлении военно-морских сил Украины заявил лидер страны Владимир Зеленский .

Он подчеркнул, что солдаты и офицеры Военно-морских сил держат оборону на воде, суше и прикрывают небо.

«Воины ВМС доказали, что Украина способна и будет защищать свои интересы. Российского десанта не было и не будет в Одессе», — сказал Зеленский.

В минувший четверг, 3 июля, ракета «Искандер» ударила по инфраструктуре одесского порта. О крупных повреждениях сообщил глава военно-гражданской администрации города Олег Кипер.

По данным местных СМИ, после удара раздался сильный взрыв, а весь порт окутал густой дым. В это время в городе работало предупреждение о баллистической опасности.