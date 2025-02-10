Новобранцев ВСУ заставят смотреть VR-фильмы

Новобранцев ВСУ будут готовить к боевым действиям через VR-фильмы

Для психологической адаптации новобранцам в Вооруженных силах Украины начнут показывать VR-фильмы. Об этом сообщили на сайте Министерства обороны страны.

«Программа предусматривает подготовку по психологической устойчивости военнослужащих путем просмотров фильмов виртуальной реальности „первый бой“», — уточнили в ведомстве.

Общая продолжительность обучения составит 1,5 месяца, в течение которых 41 день отводится на занятия, шесть — на отдых, а еще один пойдет на административные вопросы.

По словам замминистра обороны Украины Сергея Мельника, программа направлена на выработку психологической устойчивости новобранцев и их практических навыков.

Ранее на Украине разоблачили организованную группу, которая переправила за границу более 100 мужчин призывного возраста. Члены ОПГ заработали на этом более одного миллиона долларов.