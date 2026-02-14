Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самым большим компромиссом, на который пошел мир в вопросе урегулирования конфликта, является то, что российский лидер Владимир Путин не находится за решеткой. Об этом он сказал в интервью Politico на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Путин и его друзья не в тюрьме. Это самый большой компромисс, на который мир уже пошел», — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Украина уже пошла на множество уступок, но к идее прекращения огня остается много вопросов, а Москва, по его мнению, не демонстрирует реального стремления к миру.

Зеленский также заявил, что США намекают на необходимость уступок именно Украине, а не России.

«Я вижу, что они подают больше сигналов о том, что Украина, а не Россия должна идти на компромиссы. Думаю, что это неправильная позиция», — процитировала его газета The Geneva Times.

По словам главы киевского режима, только Соединенные Штаты обладают достаточными рычагами, чтобы принудить Кремль к миру, и без их решительных действий конфликт может затянуться.

Ранее в Мюнхене проигнорировали прилет Зеленского на конференцию, потому что «он всем надоел».