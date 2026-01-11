Зеленский назвал сложной ситуацию с энергетикой Украины

На Украине фиксируется сложная ситуация с критической инфраструктурой. Об этом в своем Telegram-канале заявил президент республики Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что проблемы с критической инфраструктурой наблюдаются во многих регионах страны. Ситуация сильно ухудшилась после ударов ВС России по объектам на территории республики.

Зеленский отметил, что энергетики и ремонтные бригады работают в круглосуточном режиме. Специалисты делают все возможное, чтобы возобновить подачу света, воды и тепла в дома.

По словам главы государства, профильные службы проделывают титаническую работу.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы уехать в связи с острыми проблемами с ЖКХ. Из-повреждения критической инфраструктуры города без отопления остались примерно шесть тысяч многоэтажек.