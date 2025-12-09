Зеленский назвал претендентов на пост Ермака

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности управлять государством без главы своего Офиса, комментируя процесс подбора кандидатов на эту должность. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

«В любом случае нужно делать выбор, а то если будет долгое время, я привыкну, что могу и сам справиться без главы Офиса», — заявил президент.

В заявлении Зеленский перечислил возможных кандидатов — министра обороны Дениса Шмыгаля, руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, заместителя руководителя Офиса Павла Палиса, первого заместителя министра иностранных дел Сергея Кислицу, первого вице-премьера Михаила Федорова — но отметил сложности с каждым из них. По его словам, для назначения Шмыгаля или Федорова требуется их освобождение Верховной Радой, что может привести к кадровым изменениям в других ведомствах.

Зеленский подчеркнул, что приоритетом сейчас является Министерство обороны, и выразил сомнения, что парламент сможет оперативно найти кандидатов. Он также отметил, что Буданов, Кислица и Палис являются специалистами в своих сферах и могут не захотеть переходить на новую работу.

Ранее издание Axios сообщило, что Зеленский ощущает усиливающееся давление со стороны США. Вашингтон требует от него согласиться на значительные территориальные уступки и другие компромиссы в мирном плане, предложенном президентом Дональдом Трампом.