Европейские политики стали иначе высказываться в адрес России, потому что они осознали несбыточность планов нанести ей поражение. Об этом RT сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«До недавнего времени они исключительно в унисон требовали быть твердыми, не ослаблять поддержку и поставки оружия на Украину, финансировать ее для того, чтобы Россия потерпела „стратегическое поражение“ на поле боя», — напомнил он.

В конечном итоге в Европе поняли, что их планы являются иллюзорными, добавил Лавров. По его словам, Запад хотел нанести России поражение руками украинцев, но им это не удалось.

Также глава дипломат рассказал, что западные государства собрали под нацистскими знаменами всю Европу. Их авантюра провалилась, как это уже происходило с Наполеоном и Гитлером, уточнил Лавров.

Ранее министр обратил внимание на расхождение заявлений США с их действиями. Белый дом сообщает о готовности к сотрудничеству с Россией, одновременно вводя санкции на ее газ и нефть.