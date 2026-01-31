Зеленский назвал личную встречу с Путиным условием для переговоров по территориям

Зеленский: территориальный вопрос можно решить только в прямом диалоге с Путиным

Только техническими командами не получится решить вопрос территориального кризиса. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Radio Prague International .

В разговоре с журналистами Зеленский дал понять, что полномочий и влияния дипломатических делегаций не хватит для решения ключевого вопроса переговоров между странами — территориального спора.

«Я уже неоднократно говорил: вопросы территорий можно рассматривать только в прямом диалоге с Путиным. Такие темы нельзя поручать только техническим командам. Без личного контакта между лидерами достичь договоренностей будет невозможно», — заявил он.

Зеленский сообщил собеседникам, что Украина готова к диалогу в любом формате с участием России и США, однако подчеркнул, что, по его мнению, без прямой трехсторонней встречи лидеров стороны не смогли бы прийти к компромиссу по вопросам границ.

Ранее в Кремле отреагировали на заявление главы киевского режима, в котором тот предложил Путину приехать для переговоров на Украину.