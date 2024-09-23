Зеленский назвал ближайшие месяцы решающими для Украины

Ближайшие несколько месяцев окажутся решающими в конфликте на Украине. На это указал президент страны Владимир Зеленский на вручении награды Американской академии достижений.

Страна, по его словам, должна самостоятельно определить результат боевых действий, и времени остается очень мало.

Зеленский, уточнил РБК, также пообещал представить украинский «план победы» властям США. Впервые о документе он упомянул в сентябре.

По информации газеты The Times, в план включили четыре основных пункта — предоставление гарантий безопасности от Запада, продолжение финансовой помощи, поставки современных вооружений и наступательные действия ВСУ.

Данных о вступлении Украины в НАТО и Евросоюз, подчеркнули журналисты, в документе нет.