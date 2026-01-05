Зеленский назначил Кислицу замглавы Офиса президента
Владимир Зеленский назначил Сергея Кислицу замглавы Офиса президента
Президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителя главы МИД Сергея Кислицу заместителем главы своего Офиса. Указ опубликован на его официальном сайте.
Также Зеленский назначил Христю Фриланд советником по вопросам экономического развития. Она является специальным представителем правительства Канады по вопросам восстановления Украины.
У женщины есть украинские корни, до этого Фриланд занимала пост министра финансов Канады.
Бывший депутат Олег Царев в Telegram-канале отметил, что назначение Кислицы может показаться выстраиванием противовеса новому главе Офиса Кириллу Буданову и сохранением влияния Андрея Ермака.
«В июле Кислица назвал провокационным материал Politico, где говорилось, что Ермак раздражает администрацию Дональда Трампа. Впрочем, в политике не бывает вечных связей. И реальная роль Кислицы в Офисе будет зависеть от сохранения влияния Ермака», — написал он.
Зеленский назначил главой Офиса президента бывшего начальника ГУР Минобороны Буданова в пятницу, 2 января.