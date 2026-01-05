Зеленский назначил Кислицу замглавы Офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителя главы МИД Сергея Кислицу заместителем главы своего Офиса. Указ опубликован на его официальном сайте .

Также Зеленский назначил Христю Фриланд советником по вопросам экономического развития. Она является специальным представителем правительства Канады по вопросам восстановления Украины.

У женщины есть украинские корни, до этого Фриланд занимала пост министра финансов Канады.

Бывший депутат Олег Царев в Telegram-канале отметил, что назначение Кислицы может показаться выстраиванием противовеса новому главе Офиса Кириллу Буданову и сохранением влияния Андрея Ермака.

«В июле Кислица назвал провокационным материал Politico, где говорилось, что Ермак раздражает администрацию Дональда Трампа. Впрочем, в политике не бывает вечных связей. И реальная роль Кислицы в Офисе будет зависеть от сохранения влияния Ермака», — написал он.

Зеленский назначил главой Офиса президента бывшего начальника ГУР Минобороны Буданова в пятницу, 2 января.