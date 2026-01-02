Зеленский предложил Буданову возглавить Офис президента Украины вместо Ермака

Глава киевского режима Владимир Зеленский предложил начальнику ГУР Минобороны Украины Кириллу Буданову возглавить Офис президента. Об этом он рассказал в Telegram-канале и объяснил причины такого выбора.

По словам главы киевского режима, необходимо сосредоточиться на обеспечении безопасности Украины и развитии обороноспособности страны.

«Офис президента будет служить выполнению прежде всего таких задач нашего государства. Кирилл имеет специальный опыт по этим направлениям и достаточную силу для достижения результатов», — написал Зеленский.

Украинский президент также сообщил, что уже поручил новому руководителю Офиса совместно с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым и другими профильными ведомствами приступить к обновлению стратегических основ обороны и развития страны.

О принятом решении о кандидатуре главы своего Офиса Зеленский заявил в конце декабря. Он также анонсировал большие кадровые перестановки во власти на федеральном и региональном уровнях.